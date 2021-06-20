Türkiye’nin yer aldığı A Grubu’nda kupanın ev sahiplerinden İtalya, Galler’i de grubun son maçında karşılaşacak. Bir üst tura çıkmayı garantileyen İtalyanlar, Britanya temsilcisi karşısında kaybetmemesi durumunda Son 16 Turu’na lider olarak gidecek. Galler, rakibini yenerse grubu lider biterecek. Bale ve arkadaşlarının gruptan çıkması için diğer iki ihtimal ise; Roma’dan beraberlikle ayrılması ya da İsviçre’nin, Türkiye’yi mağlup edememesi olacak. A Grubu’nun birincisi, C Grubu’nun 2.’siyle, grubun ikincisi de B Grubu’nun 2.’si ile Son 16 Turu’nda karşı karşıya gelecek.

İtalya - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma’daki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak İtalya - Galler maçını Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Bu akşam TSİ 19.00'da başlayacak, TRT Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

İtalya - Galler muhtemel 11'ler:

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, İnsigne, İmmobile

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Ampadu, Allen, Bale, Ramsey, James, Moore









EURO 2020 A Grubu puan durumu

1- İtalya / 6 puan

2- Galler / 4 puan

3- İsviçre / 1 puan

4- Türkiye / 0 puan

EURO 2020 A Grubu fikstürü

11 Haziran Cuma: Türkiye-İtalya maç sonucu: 0-3

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre: 1-1

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler: 0-2

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre: 3-0

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): Türkiye-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)