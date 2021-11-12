İtalya Futbol Federasyonu, Fan Token çıkarıyor

167 ülkeden 1,3 milyondan fazla kullanıcı, Fan Tokenlar aracılığıyla sevdikleri takımlarla etkileşim kurmak ve ödüllendirilmek için Socios.com'u kullanıyor. Fan Tokenlar, sahiplerine oylamalarda oy haklarına, VIP ödüllere, özel promosyonlara, AR destekli içeriklere, oyunlara ve yarışmalara erişim sağlayan, Chiliz blok zincirinde basılan dijital varlıklardır.

Ayrıca taraftarlar, oyunlarda, yarışmalarda ve sınavlarda dünyanın dört bir yanından diğer taraftarlara karşı becerilerini test edebilir, küresel liderlik tablolarında rekabet edebilir ve kulüple ilgili reel ve dijital ödüller, avantajlar ve deneyimler kazanabilir. Taraftarlar ayrıca özel içeriğe erişmeyi ve Socios.com'un coğrafi konum, artırılmış gerçeklik içeriği olan "Token Hunt"ı deneyimlemeyi dört gözle bekleyebilirler. Socios.com ayrıca yakın zamanda Fan Token sahiplerine sunduğu teklife, AC Milan, Valencia ve S.C. Corinthians ile işbirliği içinde ilk canlı ‘maç içi' NFT'leri başlatarak ekledi.

Ortaklık ile üretilen kaynaklar, ülke genelinde eğitim tesislerini iyileştirmek amacıyla, özellikle temel spor tesislerine odaklanarak tüm hareketi geliştirmek için FIGC tarafından kullanılacaktır. Tüm İtalyan milli takımlarını içeren ortaklık aracılığıyla FIGC, İtalyan futbol sisteminin genel büyümesini desteklemeyi amaçlıyor. Ayrıca Socios.com, önümüzdeki 2 yıl boyunca Kadınlar İtalya Kupası'nın isim sponsoru olacak ve Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen kadın müsabakalarına artan ilgiyi teyit edecek.

İtalya, AFA (Arjantin) ve FPF'nin (Portekiz) izinden giderek Socios.com kadrosuna katılan üçüncü ulusal futbol federasyonu oldu. Socios.com, Inter Milan, Juventus, Napoli, AS Roma dahil olmak üzere birçok Serie A kulübü ve FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Manchester City ve Arsenal gibi daha birçok büyük isim dahil olmak üzere 100'den fazla büyük spor organizasyonu ile ortaklık kurmuştur. Socios.com'un geniş ağı, futbolun yanı sıra UFC, F1 takımları, 24 NBA franchise'ı ve NHL, e-spor ve kriketin önde gelen ekiplerini de içeriyor.

$ITA Fan Tokenlerin satışından elde edilen gelirler, özellikle gençlik düzeyinde, İtalya Futbol Federasyonu'na yeniden yatırılacak ve futbolun uzun vadeli gelişimini ve başarısının devamını teşvik etmek için eğitim tesislerini, koçluk ve oyuncu kaynaklarını iyileştirmek için tahsis edilecek fonlarla desteklenecek. $ITA Fan Tokenın ne zaman piyasaya sürüleceği, fiyat ve arz ile ilgili ayrıntılar kısa süre içinde açıklanacak.

Socios.com, dünyanın önde gelen spor organizasyonlarına küresel taraftar kitleleriyle etkileşim ve monetizasyon araçları sağlamak için blok zincir teknolojisini kullanan doğrudan tüketiciye (D2C) bir platformdur. Şirketin büyük genişleme planları bulunmakta ve dünya çapında çok daha fazla Fan Token lansmanını hedefliyor. Socios.com kısa süre önce Madrid, İstanbul, São Paulo ve Buenos Aires'te yeni bölgesel merkezler açtı ve yakında İtalya ve Kuzey Amerika'da yeni ofisler açacak.

FIGC Başkanı Gabriele Gravina şunları söyledi: "Bu ortaklık, taraftarlarımızla olan ilişkimizi genişletmemize, yeni etkileşim fırsatları yaratmamıza ve taraftarlara ödüllendirilme şansı sunmamıza olanak sağlayacak.

"İtalyan futbolunun gelişim projesini sürdürmek için de önemli bir adım, çünkü taban düzeyinde yeni kaynaklara yatırım yapmamızı sağlayacak. Ortaklık, genç futbolunun gelişimini ve tabandan piramidin tepesine kadar tüm hareketi desteklememize olanak sağlayacak.”

Chiliz ve Socios.com'un CEO'su Alexandre Dreyfus şunları söyledi:

“İtalya, tutku, kararlılık ve sportif zaferle eş anlamlı bir futbol merkezi. Mevcut Avrupa Şampiyonlarını partner kadromuza davet etmekten gurur ve heyecan duyuyoruz ve tüm dünyada Azzurri'ye takipçileriyle daha önce hiç olmadığı şekilde etkileşim kurma ve onları ödüllendirme şansı vermeyi dört gözle bekliyoruz."