İtalyan futbolu Corona virüs pandemisi nedeniyle Mart ayından bu yana birçok ülkede olduğu gibi durmuş durumda...

Başbakan Giuseppe Conte ise konuyla ilgili olarak dün, takımların antrenmanlarına 18 Mayıs'ta itibaren başlayabileceklerini belirtmişti.

Avrupa'daki salgının adeta başkenti onumundaki İtalya'da şu ana kadar 30 bine yakın vefat yaşandı.

Spor bakanı "Başlamamız zor" demişti

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora ise konuyla ilgili "Bi süre sonra antrenmanlara başlayacak olunması, maçlarınd a başlayacağı anlamına gelmez. Serie A bir B planı bulmak zorunda" demişti.

"İnatla iptal etmeyeceğim, edemem"

İtalya Futbol Federasyonu başkanı Gabriele Gravina ise tüm baskılara rağmen sezonu iptal etmesinin mümkün olmadığını bu konuda inatla direneceğini belirtti.

Dün Serie B ekiplerinden Ascoli'nin başkanıyla yaptığı sanal görüşmeden konuyla ilgili fikrini açıklayan Gravina, "Ben bu koltukta oturduğum sürece ligi inatla iptal etmeyeceğim. Bu İtalyan futbolunun ölümü olur. UEFA ve FIFA'ya karşı sorumluluklarımız var. Tümüyle sezonu iptal edersek kayıp 700-800 milyon euro olur. Seyircisiz oynatırsak bu 300 milyon euroya düşer. Seyircili oynatırsak da 150 milyon euro olur" dedi.





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