İtalya – Finlandiya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İtalya – Finlandiya Milli Takımları Euro 2020 Elemeleri J Grubu’nda 23 Mart’ta karşı karşıya gelecek. İtalya’ nın ev sahibi olmanın avantıjını kullanarak ilk maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Finlandiya ise güçlü İtalya deplasmanında sürpriz peşinde. Peki, İtalya - Finlandiya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr’de…

23 Mart 2019, Cumartesi 16:41
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İtalya – Finlandiya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme maçları heyecanı başladı. J Grubu ilk maçında İtalya, Finlandiya’yı konuk edecek. Turnuvanın favorilerinden Avrupa devi İtalya , Udine şehrinin Dacia Arena Stadyumun’da taraftarı önünde rakibi mağlup ederek turnuvaya üç puanla başlamak istiyor. Grubun güçlü takımlarından Finlandiya ise deplasmanda puan ve puanlar peşinde olacak.

İtalya - Finlandiya hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam İtalya’nın Udine şehrinde oynanacak mücadele saat 22:45’te başlayacak. Karşılaşma yayını yok  kanalından yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

İtalya – Finlandiya  muhtemel 11’ler

İtalya : Donnarumma, Biraghi, Chiellini, Bonucci, Florenzi, Verratti, Jorginho, Barella, Bernardeschi, Quagliarella, Chiesa

Finlandiya: Lukás Hrádecky, Granlund, Toivio, Arajuuri, Uronen, Lod, Schüller, Sparv, Soiri, Pukki, Lappalainen

İTALYA MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleci: Gianluigi Donnarumma, Alessio Cragno, Salvatore Sirigu

Defans: Leonardo Bonucci,Cristiano Biraghi, Gianluca Mancini,Emerson Palmieri dos Santos,Mattia De Sciglio,Daniele Rugani,Francesco Acerbi            

Orta saha: Vincenzo Grifo,Stefano Sensi,Marco Verratti,Sandro Tonali,Nicolò Barella,Roberto Gagliardini

Forvet: Moise Bioty Kean,Matteo Politano,Leonardo Pavoletti,Federico Chiesa,Kevin Lasagna,Domenico Berardi

FİNLANDİYA MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleci: Jesse Joronen,Anssi Jaakkola,Lukáš Hrádecký

Defans: Sauli Väisänen,Leo Väisänen,Juha Pirinen,Albin Granlund,Thomas Lam,Mikko Sumusalo,Joona Toivio,Paulus Arajuuri

Orta saha: Kasper Hämäläinen, Petteri Forsell, Rasmus Karjalainen, Rasmus Schüller, Joni Kauko, Robin Lod, Glen Kamara, Fredrik Jensen, Tim Sparv, Robert Taylor

Forvet: Lassi Lappalainen, Teemu Pukki, Pyry Soiri

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