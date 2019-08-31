İtalya, Filipinler'i rahat geçti: 108-62

İtalya, 2019 FIBA Dünya Kupası D Grubu maçında Filipinler'i rahat bir oyunla 108-62 mağlup etti.

31 Ağustos 2019, Cumartesi 19:58
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İtalya, Filipinler'i rahat geçti: 108-62

Çin düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası D Grubu’nde İtalya, Filipinler’i 108-62 yendi.

Salon: Foshan Uluslararası Spor ve Kültür Arena

Hakemler: Steven Anderson (ABD), Yohan Rosso (Fransa), Jung Yu (Tayvan)

Filipinler: Blatche 15, Barroca 2, Aguilar 2, Norwood, Rogoy 2, Almazan 2, Jr. Bolick 6, Dalistan 2, Fajardo 9, Perez 15, Ravena 5, Rosario 2

İtalya: Hackett 7, Biligha 8, Datome 17, Gallinari 16, Belinelli 9, Abass 2, Brooks 8, Della Valle 17, Filloy 7, Gentile 6, Tessitori 9, Vitali 2

1. Periyot: 8-37

Devre: 24-62

3. Periyot: 39-85

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