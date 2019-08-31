Çin düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası D Grubu’nde İtalya, Filipinler’i 108-62 yendi.
Salon: Foshan Uluslararası Spor ve Kültür Arena
Hakemler: Steven Anderson (ABD), Yohan Rosso (Fransa), Jung Yu (Tayvan)
Filipinler: Blatche 15, Barroca 2, Aguilar 2, Norwood, Rogoy 2, Almazan 2, Jr. Bolick 6, Dalistan 2, Fajardo 9, Perez 15, Ravena 5, Rosario 2
İtalya: Hackett 7, Biligha 8, Datome 17, Gallinari 16, Belinelli 9, Abass 2, Brooks 8, Della Valle 17, Filloy 7, Gentile 6, Tessitori 9, Vitali 2
1. Periyot: 8-37
Devre: 24-62
3. Periyot: 39-85