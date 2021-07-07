EURO 2020, yarı final ilk maçında İspanya'yı 120 dakikası 1-1 biten maçta penaltılarla yenen İtalyanlar, finale çıkan taraf oldu.

Böylece Gök Mavililer, EURO 2012'den sonra ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda final oynayacak. 2012'de düzenlenen turnuvada finale kalan İtalya, bu akşam saf dışı bıraktığı İspanya'ya 4-0 yenilerek kupanın uzağında kalmıştı.

3 finalden 1'ini kazandı

1960'dan bu yana düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 1968, 2000, 2012 olmak üzere 3 kere final oynama başarısı gösteren İtalya, sadece 1968 yılında kupanın sahibi olabildi.









Finaldeki rakibini bekliyor

İtalyanlar, İngiltere-Danimarka maçının galibiyle 11 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de final mücadelesi verecek.