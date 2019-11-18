Gruptaki 9 maçını da kazanan İtalya, grupta herhangi bir iddiası kalmayan Ermenistan’ı ağırlıyor. İtalya tarafında sakatlığı bulunan yıldız oyuncuları Verratti kadrodan çıkartılmıştı. Ermenistan’ın grup elemelerindeki dokuz maçında üç galibiyeti bulunuyor. Karşılarında 10’da 10 yapmak isteyen güçlü bir rakip var. İlk karşılaşmalarında İtalya 3-1’lik skorla galip ayrılmıştı. Bu mücadeleye de Misli.com üzerinden bahis yaparak heyecana ortak olabilirsiniz.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

• İtalya grupta oynadığı 9 mücadelede sadece 3 gol yedi.

• İtalya son 3 mücadelesi handikaplı skorla kazandı.

• İtalya’nın, gruptaki 9 maçından 7’si 2,5 üst bitti.

• Ermenistan son 6 grup mücadelesinde kalesini gole kapatamadı.

MİSLİ.COM ÜYELERİNİN TERCİHİ

• Misli.com üyelerinin büyük bir kısmı, İtalya’nın 9 maçlık galibiyet serisi yakalaması ve maçlarının gollü geçmesini göz önünde bulundurarak bu mücadele için 2,5 üst seçeneğini tercih ettiler.

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR NE DİYOR?

Mancini İtalya ile ABD ile oynanan hazırlık maçı dahil edildiğinde üst üste 10'uncu maçını kazanarak tarihe geçti. Bu tarihi başarının devamını Ermenistan karşısında görmek daha kolay olacak. Bosna karşısında grubu lider tamamlamış rahat bir takımın aksine, mücadeleci bir İtalya izledik. Aynı tempo ve arzuyla Ermenistan karşısında da kazanarak rekor sayısını arttırmak için sahada olacaklar. 2 ve üstü handikaplı İtalya galibiyetine yönelik bahisler almayı mantıklı buluyorum. Öncelikli tercihim 2,5 gol üstü bahsi olacak. Alternatiflerde KG yok bahsini tercih etmekte değerli bir seçim olacaktır.



