İtalya, Danimarka’yı rahat geçti: 101-55

Basketbol 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. hafta maçında İtalya, İstanbul’da oynanan karşılaşmada Danimarka’yı 101-55 yendi. İtalya, bu sonuçla gruptaki 4. galibiyetini aldı. Danimarka ise 4. kez mağlup oldu.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Mehmet Karabilecen (Türkiye), Jelena Tomic (Hırvatistan), Gvidas Gedvilas (Litvanya)

İtalya: Bestagno 18, Carangelo 3, Zandalasini 17, Pan 11, Cinili 2, Romeo 9, De Pretto 5, Madera 4, Attura 5, Penna 13, Keys 14, Crippa

Danimarka: Hesseldal 2, Seilund 2, Jespersen 17, Ryder 17, Hee 2, Emsbo 3, Wich 2, Pedersen 2, Mikkelsen, Rimdal, Ida Tryggedsson 2, Sofie Tryggedsson 6

1. Periyot: 26-13

Devre: 49-24

3. Periyot: 72-43