UEFA Uluslar Ligi 3.'lük maçında İtalya ile Belçika karşı karşıya gelecek. Son Avrupa Şampiyonu İtalya, yarı finalde İspanya'ya 2-1 kaybetti. Roberto Mancini yönetimindeki Gök-Mavililer'in Eylül 2018'den bu yana sürdürdüğü özel ve resmi müsabakalar dahil 37 maçlık yenilmezlik serisi, Matadorlar karşısında sona erdi. Mancini yönetimindeki İtalya, güçlü rakibini devirip turnuvayı 3.'lükle noktalamayı hedefliyor. Roberto Martinez'li yıldızlar topluluğu Belçika ise Fransa karşısında şok bir yenilgi aldı. İlk yarısını 2-0 önde kapattığı Fransa karşısında son yarım saatte yediği gollere engel olamayan ve sahadan 3-2 mağlup ayrılan Belçika, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

İtalya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus Stadı'nda oynanacak ve TSİ 16.00'da başlayacak İtalya-Belçika maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. S Sport'tan naklen ekranlara gelecek maçın canlı skor takibi haberimizde olacak.

İtalya-Belçika maçında ilk 11'ler:

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson, Barella, Locatelli, Pellegrini, Berardi, Raspadori, Chiesa

Belçika: Courtois, Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Castagne, Witsel, Tielemans, Saelemaekers, Vanaken, Carrasco, Batshuayi

İtalya 3.'lük maçına nasıl geldi?

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 1. Grup'ta yer alan İtalya; Hollanda, Polonya ve Bosna Hersek'in bulunduğu grubu 12 puanla lider tamamladı. Yarı finalde İspanya'ya 2-1 kaybeden ve 37 maçlık yenilmezlik serisi sona eren İtalya, finale çıkma şansını kaybetti.

Belçika 3.'lük maçına nasıl geldi?

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 2. Grup'ta yer alan Belçika; Danimarka, İngiltere ve İzlanda'nın bulunduğu grubu 15 puanla lider tamamladı. Yarı finalde Fransa karşısında 2-0 öne geçen Belçika üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrılarak final biletini kaçırdı.