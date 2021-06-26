İtalya ile Avusturya, Wembley'de çeyrek finale kalmak için kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, tüm yaz boyunca EURO 2020 keyfi Misli.com'da olacak!

A Milli Takımımız'ın da yer aldığı A Grubu'nu gol yemeden 3/3 yaparak tamamlayan İtalya, bugüne kadar Avrupa Futbol Şampiyonası grup aşamasında 3 maçını da gol yemeden kazanan tek takım olmuştu. Giorgio Chiellini ve Alessandro Florenzi tam olarak hazır değil. Leonardo Bonucci'nin yanında Francesco Acerbi ya da Alessandro Bastoni göreceğiz. Sağ bekte de Giovanni Di Lorenzo forma giyecek. TD Roberto Mancini'nin en büyük değişikliği orta alanda yapması bekleniyor. Marco Verratti'nin maç eksiği varken ilk 11 başlayan ve iyi de performans ortaya koyan Manuel Locatelli, Galler maçında yerini Verratti'ye bırakmıştı. İtalyan basını Mancini'nin Verratti ile devam edeceğini yazıyor. Orta sahadaki üçlüyü "Barella & Jorginho" tamamlayacak. Hücumda da "Berardi, Immobile & Insigne" izleyeceğiz.

C Grubu'nda Hollanda'nın arkasından ikinci sırada yer alan Avusturya'da ise Christoph Baumgartner'in durumu maç saati netleşecek. Orta sahanın tecrübeli ismi Julian Baumgartlinger'in oynaması beklenmiyor. "Jorginho, Barella & Verratti" üçlüsüne karşı orta alanda yükü Xaver Schlager ile Florian Grillitsch çekecek. Marcel Sabitzer de ara ara yardım edecektir... Avusturya basını hücumun en ilerisinde Marko Arnautovic'in oynayacağını yazsa da TD Franco Foda'dan son saniye Sasa Kalajdzic sürprizi görebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İtalya son 11 maçını gol yemeden kazandı! (11 maç - 32 gol)

- Avusturya'nın son 5 maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- İki ekip en son 12 yıl 10 ay 6 gün önce karşı karşıya gelmişti ve Nice, Fransa'da oynanan hazırlık maçı 2-2 bitmişti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu EURO 2020 "Son 16" karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İtalya kazanır" oldu! %38'lik kesim turnuvanın kırılması en güç takımı İtalya'dan Avusturya karşısında da galibiyet bekliyor... %5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ NE DİYOR?

EURO 2020 grup maçlarının kuşkusuz savunması en sağlam takımı İtalya oldu. Belki Chiellini'den Avusturya karşısında faydalanamayacaklar ama Bonucci'nin yanına Acerbi ya da Bastoni geldiğinde de oradaki sertlik düzeyi değişmeyecek. TD Mancini'nin en büyük ikilemi orta sahada yaşayacağı konuşuluyor. Verratti tamamen iyileşti, ilk iki grup maçında orta alanda döktüren Locatelli yedek soyunacak... Avusturya cephesinde ise Baumgartlinger yok, Baumgartner maç saati netleşecek. Hücumda Arnautovic ile Kalajdzic arasında TD Fonda'nın kararı henüz vermediği söyleniyor... Wembley'de çeyrek final biletini İtalya alacaktır. Sadece bu turnuvada değil bu turnuvayla birlikte son 11 maçlarını gol yemeden kazandılar. Barella & Jorginho katkılı orta saha, forvette inanmış bir Immobile ile Alaba ve arkadaşlarına fazla geleceklerini düşünüyorum. Az gollü bir galibiyetle oran yükseltilebilir.