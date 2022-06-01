İtalya - Arjantin maçı (CANLI)

UEFA ile Güney Amerika Futbol Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği ve 'Finalissima' adı verilen karşılaşma bu akşam oynanıyor. Copa America'nın sahibi Arjantin ile EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşan İtalya'yı karşı karşıya getiren mücadele, İngiltere'nin Başkent'i Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanıyor..

Maçtan dakikalar

2'| Orta alanda topla buluşan Di Maria, uzak mesafeden şutunu gönderdi. İtalya'da kaleci Donnarumma, topu kontrol etmeyi başardı.

8'| Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Di Maria, yerden kale alanına doğru topu gönderdi. Lionel Messi'den önce araya giren Chiellini pozisyona engel oldu.

15'| İtalya'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Bernardeschi, ceza sahasına doğru yöneldi. Bernardeschi'nin ön direğe doğru gönderdiği topta araya giren Otamendi topu uzaklaştırdı.

24'| İtalya'nın kazandığı serbest vuruşta, topun başına geçen Raspadori'nin şutunda top barajdan geri döndü. Dönen topa yeniden vuran Raspadori'nin şutunda top bu sefer kornere çıktı.

Arjantin öne geçti

GOL | 28. dakikada Arjantin Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti. Dip çizgiye inen Lionel Messi'nin yerden çevirdiği topa dokunan Lautaro Martinez ağları havalandırdı.

34'| Arjantin'de sol kantta topla buluşan Lo Celso, Lautaro Martinez'e doğru pasını gönderdi. Araya giren Bernardeschi topu taca gönderdi.

Di Maria sahnede

GOL | Arjantin, 45+1. dakikada Angel Di Maria'nın golüyle farkı 2'ye yükseltti. Orta alanda topu kapan Martinez ile Arjantin hızlı hücuma çıktı. Topla birlikte ceza sahasına yönelen Martinez, Boş alana koşu yapan Di Maria'ya pasını aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Di Maria topu ağlara gönderdi.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Arjantin'in 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

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Gök Mavililer'de kaptan Giorgio Chiellini, Milli formayla son maçına Arjantin karşısında çıktı.

Geçtiğimiz yaz İtalya'nın İngiltere'yi yenerek şampiyon olduğu stattaki mücadelede Avrupa temsilcisinin kaptanı Giorgio Chiellini, bu karşılaşmayla Milli Takım kariyerini noktalayacak. Gök Mavililer'in katılma şansını yitirdiği 2022 Dünya Kupası finallerinde yer alacak Lionel Messi önderliğindeki Tangocular, rakibine karşı oynadığı son 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Ülkesiyle ilk kupasını Copa America'da kaldıran Messi, ikinci zaferini Finalissima'da yaşamak istiyor.

İtalya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Finalissima hangi kanalda, şifresiz mi?

Bu akşam Wembley'de oynanan İtalya - Arjantin maçını Şilili hakem Piero Maza yöneiyor. TSİ 21.45'te başlayan ve S Sport'tan naklen yayınlanan Finalissima ile ilgili tüm detaylar fanatik.com.tr'de.

Wembley'de oynanan dev maçı kazanacak takıma verilecek olan Finalissima kupası.

İtalya - Arjantin ilk 11'ler:

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Pessina, Jorginho, Barella, Bernardeschi, Raspadori, Belotti

Arjantin: Martinez, Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico, Rodriguez, De Paul, Di Maria, Dybala, Messi, Martinez