İtalya Milli Takımı, 1974 yılında Dino Zoff'un kalede yer aldığı dönemde 1143 dakika gol yememiş ve bir dünya rekoru kırmıştı. A Milli Takım seviyesinde bu rekor Euro 2020'de oynanan İtalya-Avusturya maçıyla kırıldı. Normal süreyi gol yemeden geçen İtalya, kendine ait 47 yıllık rekoru geliştirmiş oldu. İtalya, 1972-74 arasında üst üste 12 maç gol yememişti.

İtalya uzatma dakikalarında Avusturya karşısında gol yedi ve rekorunu 1168 dakika olarak güncellemiş oldu

Son 11 maçta kalede görev yapan 22 yaşındaki Gianluigi Donnaruma, rekorda en büyük pay sahiplerinden biri oldu.