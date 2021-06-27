İtalya 47 yıllık rekorunu kırdı! Dünyanın en uzun gol yememe serisi
İtalya Milli Takım, Avusturya ile oynanan Euro 2020 son 16 turu maçının normal süresini gol yemeden bitirdi. İtalyan böylece kendilerine ait Milli Takım seviyesinde dünyanın en uzun gol yememe rekorunu geliştirmiş oldu.
İtalya Milli Takımı, 1974 yılında Dino Zoff'un kalede yer aldığı dönemde 1143 dakika gol yememiş ve bir dünya rekoru kırmıştı. A Milli Takım seviyesinde bu rekor Euro 2020'de oynanan İtalya-Avusturya maçıyla kırıldı. Normal süreyi gol yemeden geçen İtalya, kendine ait 47 yıllık rekoru geliştirmiş oldu. İtalya, 1972-74 arasında üst üste 12 maç gol yememişti.
İtalya uzatma dakikalarında Avusturya karşısında gol yedi ve rekorunu 1168 dakika olarak güncellemiş oldu
Son 11 maçta kalede görev yapan 22 yaşındaki Gianluigi Donnaruma, rekorda en büyük pay sahiplerinden biri oldu.