İsyanı başlatan adam: Zajc

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Miha Zajc, ilk derbisinde alkışlık bir performans sergiledi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3-0 geride tamamlanan ilk yarıda vasatı aşan belki de tek isimdi. İkinci devrede Fenerbahçe’nin hücumu daha çok düşünmesiyle Zajc da kalitesini daha fazla gösterdi. Skor 3-0’ken isyan bayrağını çeken isim, 55. dakikada attığı golle genç yıldız oldu.

Sloven futbolcu, 90 dakika sahada kalırken yaptığı 29 pas denemesinin 27’sinde isabet sağlayıp, yüzde 93’lük başarı oranıyla bu alanda sahanın en iyisi oldu.