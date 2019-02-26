İsyanı başlatan adam: Zajc

Sloven futbolcu, ilk derbisinde çok kritik bir gole imza attı. 3-0’ken Fenerbahçe için gol perdesini açarak tarihi geri dönüşte isyan bayrağını çeken isimolan Zajc, 90 dakikayı yüzde 93’lük pas isabetiyle tamamladı

26 Şubat 2019, Salı 06:21
- A +
İsyanı başlatan adam: Zajc

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Miha Zajc, ilk derbisinde alkışlık bir performans sergiledi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3-0 geride tamamlanan ilk yarıda vasatı aşan belki de tek isimdi. İkinci devrede Fenerbahçe’nin hücumu daha çok düşünmesiyle Zajc da kalitesini daha fazla gösterdi. Skor 3-0’ken isyan bayrağını çeken isim, 55. dakikada attığı golle genç yıldız oldu.

Sloven futbolcu, 90 dakika sahada kalırken yaptığı 29 pas denemesinin 27’sinde isabet sağlayıp, yüzde 93’lük başarı oranıyla bu alanda sahanın en iyisi oldu.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.