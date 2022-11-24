2022 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İsviçre ile Kamerun karşı karşıya geldi. Al Janoub Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.





İkinci yarıya daha ofansif bir görüntü ile başlayan İsviçre, 48. dakikada sağ kanatta topla buluşan Shaqiri topu yerden ceza sahasına gönderdi. O noktada topla buluşan Breel Embolo düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.

Yıldız oyuncu golü attıktan sonra gol sevinci yaşamadı. İşte 25 yaşındaki oyuncunun ilginç hikayesi...

İSVİÇRE'YE UZANAN YOL

Breel Embolo, 14 Şubat 1997'de Kamerun'un Yaounde şehrinde Germaine Embolo ve özbabası Moise Kegni'nin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Embolo'nun annesi ile babası Embolo çok küçük yaşlardayken ayrıldı. Kamerun'da eğitimin yetersiz olması nedeniyle annesi küçük Breel'i ve kardeşini alarak Fransa'ya göç etti.

Embolo'nun annesi Fransa'da İsviçreli biriyle tanıştı ve ardından evlendi. Annesi ve annesinin eşiyle birlikte İsviçre'ye yerleşen Embolo, eğitim hayatına burada başladı.





FUTBOLA KALECİ OLARAK BAŞLADI

Futbol kariyerin üvey babasının ülkesi İsviçre'nin sekizinci liginde yer alan Nordstern'de başladı. Küçük Breel ilk antrenmanında kaleci olmak istedi.

Bu mevkide başarılı olamayan Embolo o günler hakkında; "Gün geçtikçe koç pozisyonumu değiştirdi. Beni kalecilikten men etti ve önde oynatmaya başladı.





BASEL'E GİTMEYİ HİÇ İSTEMEDİ

Nordstern'de geçen dört yılın ardından Old Boys'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla Basel'in dikkatini çekti ve İsviçre ekibi Basel'in yolunu tuttu.

O dönemde henüz 13 yaşında olan Breel Embolo, bu transferden memnun değildi. Çünkü eski takımındaki arkadaşlarını özlüyordu. Embolo o günleri, "Basel'i sevemedim. Ben eski kulübümde arkadaşlarımla birlikte olmak için futbol oynuyordu" şeklinde anlattı.





AVRUPA'YA AÇILDI!

Tamamen Basel'e odaklanan Embolo, alt yapıda gösterdiği başarının ardından 26.5 milyon Euro karşılığında Almanya'nın Schalke takımına transfer oldu.

Burada geçen üç sezonun ardından bir başka Alman ekibi olan Mönchengladbach'a giden Embolo, 2022 yılında 12.5 milyon Euro bedelle Monaco'ya katıldı.

Burak Özdemir | Fanatik.com.tr