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İsviçreli ünlü futbolcu hafta sonunu Kümbet Yaylasında geçirdi

İsviçreli ünlü futbolcu Philippe Senderos hafta sonunu Kümbet Yaylasında geçirdi

30 Aralık 2018, Pazar 21:50 Son Güncelleme:
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İsviçreli ünlü futbolcu hafta sonunu Kümbet Yaylasında geçirdi

İsviçreli milli futbolcu Philippe Senderos, hafta sonu tatili için Giresun Kümbet Yaylasına geldi. Dağ evinde kalan ünlü futbolcu burada Liverpool’un Arsenal’i 5-1 mağlup ettiği maçı da takip etmeyi ihmal etmedi.

Hafta sonu yakın arkadaşlarıyla birlikte Giresun Kümbet Yaylasına gelerek dağ evinde kalan Philippe Senderos, Giresun yaylalarında tatilin tadını çıkardı. Futbola Servette alt yapısında başlayan Philippe Senderos kariyeri boyunca; Servette, Arsenal, Milan, Everton, Fulham, Valencia, Aston Villa, Grasshopper, Glasgow Rangers ve Houston Dynamo takımlarının formalarını giydi.

En son Amerika Birleşik Devletleri’nde Houston Dynamo forması giyen Philippe Senderos’un kulübüyle olan sözleşmesi pazartesi günü bitiyor.

İHA

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