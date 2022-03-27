İngiltere ile oynadıkları hazırlık maçında İsviçreli taraftarların hedefinde 2022 Dünya Kupası'na katılım hakkını kaybeden İtalya milli takımı vardı.
2020 Avrupa Şampiyonası galibi İtalya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Kuzey Makedonya'ya 90+2'de yediği golle 1-0 yenilerek turnuvaya katılım hakkını kaybetti.
Milli arada İngiltere ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen İsviçreli taraftarlar İtalya'yı ti'ye aldı.
İsviçreliler, "İtalya Dünya Kupası Qatar 2022" aramasını "İsviçre mi demek istediniz?" şeklinde düzelten Google sayfasını pankart olarak açtılar.