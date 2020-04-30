İsviçre Süper Lig'i için resmi tarih verildi

COVID-19 salgını nedeni askıda olan İsviçre Süper Lig'i için karar verildi. Buna göre koşullar oluşursa 8 Haziran'da lig tekrar başlayacak.

30 Nisan 2020, Perşembe 08:31 Son Güncelleme:
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İsviçre Süper Lig'i için resmi tarih verildi

Avrupa futbolunda yavaş yavaş ligler için başlangıç belirleniyor. İsviçre'de de ligin başlaması için tarih belirlendi.

Hükümet yetkilileri ve futbol federasyonu arasında yapılan görüşme sonrası resmi olarak 8 Haziran 2020'de liglerin başlaması kesinleşti. Maçların seyircisiz olacağı aktarıldı. 

Ancak hükümet tarafından da tek bir şart geldi. Eğer corona virüs salgını kötüye gitmez ve salgın büyümezse lig başlayabilir şeklinde uyarı yapıldı.

Ancak salgın kontrol altında kalırsa lig 8 Haziran'da santraya inebilecek. 

Milliyet/Skorer

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