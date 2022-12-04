2022 Dünya Kupası'na şu ana kadar damgasını vuran teknik adamların başında Murat Yakın geliyor. İsviçre Milli Takımı'nın Türk asıllı hocası, ülkesini Katar'daki organizasyonda Son 16 Turu'na taşımayı başardı. Aslında Yakın, göreve gelir gelmez zaten kısa sürede dikkat çekici sonuçlara imzasını attı. İsviçre, EURO 2020'den sonra teknik direktör Vladimir Petkovic'le yolları ayırdı. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda yer alan ve ilk iki maçını da kazanan İsviçre'de Yakın'ın ilk sınavı, EURO 2020'nin şampiyonu ve grubun favorisi İtalya'ydı.

Üste üçüncü kez....

Gök Mavililer'le önce golsüz, daha sonra ikinci mücadelede deplasmanda 1-1 berabere kalan Kırmızı-Beyazlılar, grubu 18 puanla İtalyanlar'ın 2 puan önünde lider tamamlayarak, direkt Katar biletini kaptı. Yakın'ın öğrencileri, kupada G Grubu'nda son maçta Sırbistan'ı 3-2 yenerek Brezilya ve Kamerun'un yer aldığı grupta kendisi gibi 6 puana ulaşan Sambacılar'ın averajla arkasında, ikinci sıradan Son 16'ya kaldı. Üst üste 3. kez gruptan çıkan İsviçre, 6 Aralık'ta çeyrek finale çıkmak için Cristiano Ronaldo'lu Portekiz'in karşısına çıkacak.

9 Ağustos 2021'de göreve gelen 48 yaşındaki teknik adam, Sırbistan zaferi sonrası çok mutluydu.

'Her şey mümkün'

Sırbistan zaferi sonrasında konuşan tecrübeli teknik adam "Duyguları yoğun olan bir mücadeleydi. İyi başladık ve sonra zorlu bir süreçten geçtik ama takım iyi tepki verdi. Futbol böyledir, kazandığınızda eğlencelidir. Harika bir sonuç aldık. Portekiz maçı mı? İyi bir başlangıç yaparsak, her şey mümkün" yorumunu yaptı.