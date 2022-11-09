İsviçre Milli Takımı açıklandı! Seferovic...

2022 Dünya Kupası her geçen gün yaklaşırken kadrolar da açıklanmaya başladı. Bugün İsviçre Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı. Galatasaray 'da forma giyen yıldız oyuncu Haris Seferovic ve Türk asıllı oyuncu Eray Cömert de kadroya alındı.





İşte İsviçre Milli Takımı'nın açıkladığı kadro;

Mikel Aebischer, Jonas Omlin, Manuel Akanji, Fabian Rieder, Eray Cömert, Ricardo Rodriguez, Nico Elvedi, Fabian Schar, Breel Embolo, Haris Seferovic, Christian Fassnacht, Xherdan Shaqiri, Edimilson Fernandes, Yann Sommer, Fabian Frei, Djibril Sow, Remo Freuler, Renato Steffen, Ardon Jashari, Ruben Vargas, Gregor Kobel, Silvan Widmer, Philipp Köhn, Rnait Xhaka, Noah Okafor, Denis Zakaria.