2022 Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. G Grubu ilk maçında İsviçre ile Kamerun kozlarını paylaşacak. Gözler İsviçre'de Galatasaray 'da Haris Seferovic ile Beşiktaşlı Georges-Kevin N'Koudou'da olacak. İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İsviçre, daha önce kupada rakip olduğu tek Afrika temsilcisi olan Togo'yu 2006'da 2-0'la geçmeyi başarmıştı.

İsviçre Dünya Kupası'na abone

Üst üste 5., toplamda 12. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Murat Yakın'lı Avrupa temsilcisi, 3 puanla başlamayı hedefliyor. Dünya Kupası'na 8. kez mücadele edecek olan Rigobert Song yönetimindeki Kamerun ise maçın favorisi olan rakibine çelme takmayı hedefliyor. Gruptaki diğer maçta ise Brezilya ile Sırbistan, Lusail Stadı'nda puan mücadelesi verecek.

İsviçre-Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Janoub Stadı'nda oynanacak İsviçre-Kamerun maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Bugün saat 13.00'te başlayacak ve Arjantinli hakem Facundo Tello'nun yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

İsviçre-Kamerun muhtemel 11'ler:

İsviçre: Sommer, Widmer, Schar, Akanji, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Sow, Vargas, Shaqiri, Embolo

Kamerun: Onana, Fai, Castelletto, Nkoulou, Ebosse, Hongla, Ntcham, Anguissa, Ekambi, Mbeumo, Moting