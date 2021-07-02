İkinci turda son Dünya Kupası’nın sahibi Fransa’yı eleyen İsviçre, İspanya ile yarı finale çıkmak için karşılaşacak. Samsunspor’un eski hocası Vladimir Petkovic önderliğinde tarihinde ilk kez son 8’e kalan Kırmızı-Beyazlılar, Hırvatistan’ı bir önceki turda eleyen İspanyollar karşısında da favori değil. İsviçre’de Xhaka, cezalı olduğu için yok. Boğalar, İsviçre’yi daha önce 16 kez yendi, 5 kez berabere kaldı ve sadece 1 kez yenildi; attıkları 48 gole karşılık da kalelerinde 18 gol gördüler. Bu maçın galibi, Belçika-İtalya galibiyle 6 Temmuz’da yarı finalde karşılaşacak.

İsviçre - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Saint-Petersburg Stadı'nda oynanacak İsviçre - İspanya maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Bu akşam TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen ekranlara gelecek karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

İsviçre - İspanya muhtemel 11'ler:

İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic

İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba, Koke, Busquets, Pedri, Ferran Torres, Sarabia, Morata







