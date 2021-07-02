İsviçre - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hırvatistan’ı nefes kesen maçta yenerek çeyrek finale çıkan güçlü Luis Enrique'li İspanya, Türkiye’nin grubundan çıkarak Fransa gibi bir devi eleyen Vladimir Petkovic yönetimindeki İsviçre ile karşılaşacak. Peki, İsviçre - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsviçre - İspanya maçı öncesi detaylar haberimizde.
İkinci turda son Dünya Kupası’nın sahibi Fransa’yı eleyen İsviçre, İspanya ile yarı finale çıkmak için karşılaşacak. Samsunspor’un eski hocası Vladimir Petkovic önderliğinde tarihinde ilk kez son 8’e kalan Kırmızı-Beyazlılar, Hırvatistan’ı bir önceki turda eleyen İspanyollar karşısında da favori değil. İsviçre’de Xhaka, cezalı olduğu için yok. Boğalar, İsviçre’yi daha önce 16 kez yendi, 5 kez berabere kaldı ve sadece 1 kez yenildi; attıkları 48 gole karşılık da kalelerinde 18 gol gördüler. Bu maçın galibi, Belçika-İtalya galibiyle 6 Temmuz’da yarı finalde karşılaşacak.
İsviçre - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Saint-Petersburg Stadı'nda oynanacak İsviçre - İspanya maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Bu akşam TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen ekranlara gelecek karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
İsviçre - İspanya muhtemel 11'ler:
İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic
İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba, Koke, Busquets, Pedri, Ferran Torres, Sarabia, Morata