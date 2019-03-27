İsviçre - Danimarka maç sonucu: 3-3

EURO 2020 Elemeleri'nde İsviçre ile Danimarka'nın mücadelesi nefesleri kesti. D Grubu'nda oynanan maçta İsviçre, 19'da Freuler, 66'da Xhaka ve 76'da Embolo ile 3-0 öne geçmeyi başardı.

Herkes mücadelenin bu skorla sona ereceğini düşünürken, 84. dakikadan itibaren Danimarka rüzgarı esti.

84'de sahne alan Zanka, farkı 2'ye indiren isim oldu. 88. dakikada Christian Gytkjaer, takımını ümitlendirken, mucizeyi gerçekleştiren 90. dakikada Dalsgaard oldu.

Muhteşem bir geri dönüşe imza atan Danimarka, ilk puanını alırken, 3. sıraya yerleşti. 4 puana ulaşan İsviçre ise İrlanda Cumhuriyeti'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Grupta oynanan diğer maçta İrlanda Cumhuriyeti, Gürcistan'ı 1-0 mağlup etti ve 6 puanla liderliğini sürdürdü.