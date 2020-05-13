İsveç'te futbolculara antrenman ve maç öncesi yeni tip corona virüs (Covid-19) testi yapılması zorunlu olmayacak. İsveç Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, salgın nedeniyle askıya alınan liglerin 14 Haziran'da seyircisiz olarak başlatılmasının planlanlandığı hatırlatılırken, bu kapsamda futbolculara antrenman ve maç öncesi Covid-19 testi uygulanmasının ise zorunlu olmayacağı belirtildi.

Tesislere geldiklerinde form dolduracak olan futbolcuların sahaya çıkıp çıkmayacaklarına kulüp doktorları tarafından karar verileceği ifade edildi.

Worldometer internet sitesinin verilerine göre, corona virüse karşı hafif önlemlerle mücadele eden İsveç'te şimdiye kadar 27 bin 272 vaka görülürken, 3 bin 313 kişi hayatını kaybetti.

beIN Sports



