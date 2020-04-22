İsveç'teki en üst iki futbol ligi olan Allsvenskan ve Superettan'da yeni sezon 14 Haziran'da başlayacak. Liglerin başlangıcı öncesi tüm dünyada etkili olan koronavirüsü salgını nedeniyle birçok ligde olduğu gibi seyircisiz maçların yapılması beklenirken liglerden stadyumlarda taraftarların olmasını umduklarını açıklandı.

İsveç, koronavirüs söz konusu olduğunda dünyanın geri kalanına farklı bir yaklaşım izlemiş, başbakan Stefan Löfven insanlara “yetişkin” gibi davranmaya teşvik ederken okulların, restoranların ve dükkanların açık kalmasına izin vermişti.

The Guardian'ın haberine göre, İsveç futbol sezonunun Nisan ayı başında başlaması bekleniyordu, ancak süresiz olarak erteleme kararı alınmıştı. Dün yapılan toplantıda, ilk iki lig - Allsvenskan ve Superettan - 14 Haziran'da başlangıç ​​tarihi olarak karar verdiklerini açıkladı. Açıklama, “Ligler ertelendiğinden beri amaç Haziran başında ilk maçları oynamaktı. Şimdi çalıştığımız tarihin 14 Haziran olduğunu söyleyebiliriz"