EURO 2020’de kupanın son 2. tur karşılaşmasında denk güçler karşı karşıya gelecek. Taktik disiplinden taviz vermeyen İsveç ile yıldızlarıyla sonuca gitmeye çalışan Ukrayna, kozlarını İskoçya’nın Glasgow kentindeki Hampden Park Stadı’nda paylaşacak. Bu maçı kazanan, çeyrek finalde İngiltere-Almanya galibiyle mücadele edecek. Ukrayna, rakibini 2 kez yendi, 1 kez mağlup oldu ve 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.

İsveç - Ukrayna maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Hampden Park'ta oynanacak İsveç - Ukrayna maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. 29 Haziran Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

İsveç - Ukrayna muhtemel 11'ler:

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Isak, Quaison

Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko, Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov







