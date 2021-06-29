İsveç - Ukrayna maçı Canlı

EURO 2020’de kupanın son 2. tur karşılaşmasında denk güçler karşı karşıya geliyor. Taktik disiplinden taviz vermeyen İsveç ile yıldızlarıyla sonuca gitmeye çalışan Ukrayna, kozlarını İskoçya’nın Glasgow kentindeki Hampden Park Stadı’nda paylaşıyor. Bu maçı kazanan, çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi olacak. Ukrayna, rakibini 2 kez yendi, 1 kez mağlup oldu ve 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.

İsveç - Ukrayna maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Hampden Park'ta oynanacak İsveç - Ukrayna maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

İsveç - Ukrayna ilk 11'ler belli oldu

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Augustinsson, Danielsson, Larsson, Ekdal, Forsberg, Olsson, Isak, Kulusevski

Ukrayna: Bushchan, Kryvtsov, Zabarnyi, Karavaev, Matvienko, Sydorchuk, Stepanenko, Zinchenko, Shaparenko, Yarmolenko, Yaremchuk









Maç Başladı

7.dakikada Kulusevski ceza sahası içinde topu önünde buldu sert vurdu şutu savunmadan sekip kornere gitti

NET POZİSYON! 19.dakikada sol kanattan Alexander Isak topu taşıdı plase bir vuruş yaptı top az farkla auta gitti

GOL! 27.dakika Ukrayna, Zinchenko'nun golüyle 1-0 öne geçti. Yarmolenko arka direğe kaldırdı, Zinchenko gelişine vurdu ve golü attı

GOL! 43.dakikada Forsberg ile İsveç skoru eşitledi. Isak'ın pası ile sol çaprazda topu alan Emil Forsberg, şık bir vuruşla golü attı

İlk yarı 1-1 berabere bitti

53.dakikada uzak mesafeden Stepanenko vurdu top auta gitti







