Prens Carl-Philip'le evli İsveç Prensesi Sofia bu hafta onursal başkanı olduğu Sophiahemmet Hastanesi'nde Corona virüsle mücadele etmek için gönüllü olarak çalışmaya başlayacak.

80 kişiyle birlikte çevrimiçi olarak 3 günlük acil sağlık eğitimini tamamlayan 35 yaşındaki prenses, Corona virüs salgını nedeniyle yoğunluk yaşanan hastanede çalışacak.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, "Kendimizi içinde bulduğumuz bu krizde, prenses sağlık çalışanlarının ağır iş yükün hafifletmek amacıyla gönüllü olarak katılıp ve katkıda bulunmak istiyor" denildi.

Sophiahemmet Hastanesi sözcüsü Pia Hultkrantz, prensesin doğrudan hastalarla çalışmayacağını, mutfak işlerinde, dezenfekte işlemlerinde ve temizlikte yardımcı olacağını söyledi.

İsveç'te Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 1400; vaka sayısı 13 bin 216.