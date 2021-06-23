4 puanla E Grubu’nda lider durumda olan İsveç’e, bir üst tur için Polonya’ya mağlup olmaması yetiyor. Eğer İsveç yenilir ve grubun diğer maçı berabere sonuçlanırsa, İsveç, Slovakya ve Polonya’nın aralarında oynadıkları maçların sonuçlarına göre sıralama belli olacak. Daha zor durumda olan Lewandowski’li Polonya’nın tek şansı ikinci olmak ve bunun için de hem kazanmaları hem de Slovakya - İspanya maçının berabere bitmemesi gerekiyor.

İsveç - Polonya ilk 11'ler:

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Ekdal, Olsson, S.Larsson, Forberg, Qualison, Isak.

Polonya: Szczesny, Bereszynski, Glik, Bednarek, Krychowiak, Klich, Jozwiak, Swiderski, Zielinski, Puchacz, Lewandowski.

İsveç - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İsveç - Polonya maçı, Rusya’nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak. TSİ 19.00'da başlayacak ve Michael Oliver'ın yöneteceği 90 dakika TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

İki ülke bundan önce 8 kez karşılaştı. Polonya, tek galibiyetini 1974'teki ilk maçta elde ederken, sonrasında oynanan 7 maçı İsveç kazandı.











