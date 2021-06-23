İsveç - Polonya EURO 2020 maçı (CANLI)

4 puanla E Grubu’nda lider durumda olan İsveç’e, bir üst tur için Polonya’ya mağlup olmaması yetiyor. Eğer İsveç yenilir ve grubun diğer maçı berabere sonuçlanırsa, İsveç, Slovakya ve Polonya’nın aralarında oynadıkları maçların sonuçlarına göre sıralama belli olacak. Daha zor durumda olan Lewandowski’li Polonya’nın tek şansı ikinci olmak ve bunun için de hem kazanmaları hem de Slovakya - İspanya maçının berabere bitmemesi gerekiyor.

Maçtan Dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 2 GOL: Polonya defansının büyük hatası sonrası topla buluşan Forsberg İsveç'i 1-0 öne geçirdi.

Dakika 18: Polonya'nın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Lewandowski'nin kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topa yeniden kafa vuran Lewandowski, bu kez de altıpasta meşin yuvarlağı üst direğe nişanladı ve Polonya mutlak bir pozisyondan yararlanamadı.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı İsveç'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 59 GOL: Emil Forsberg bir kez daha sahneye çıktı ve İsveç, Polonya karşısında skoru 2-0'a getirdi.

Dakika 61 GOL: İsveç defansının arkasına sakan Robert Lewandowski, sol çaprazdan çık bir şutla topu ağlara gönderdi ve Polonya farkı 1'e indirdi: 2-1

İsveç - Polonya ilk 11'ler:

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Ekdal, Olsson, S.Larsson, Forsberg, Qualison, Isak.

Polonya: Szczesny, Bereszynski, Glik, Bednarek, Krychowiak, Klich, Jozwiak, Swiderski, Zielinski, Puchacz, Lewandowski.

İsveç - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İsveç - Polonya maçı, Rusya’nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak. TSİ 19.00'da başlayacak ve Michael Oliver'ın yöneteceği 90 dakika TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

İki ülke bundan önce 8 kez karşılaştı. Polonya, tek galibiyetini 1974'teki ilk maçta elde ederken, sonrasında oynanan 7 maçı İsveç kazandı.











