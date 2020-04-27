İsveç Ligi Haziran’da!

Koronavirüs nedeniyle bir çok ligin geleceği belirsizliğini korurken İsveç Ligi flaş bir kararın altına imza attı. Federasyondan yapılan açıklamada, 32 kulüp başkanının video konferans görüşmesinde bir araya geldiği bilgisine ulaşıldı. Buna göre tüm takımların liglerin 14 Haziran tarihinde başlaması konusunda ortak karar aldığı bildirildi. Ülkede koronavirüs nedeniyle 15 binden fazla kişi enfekte olurken, bin 700 kişi ise hayatını kaybetti.