İstiklal Kulübü’nden Trabzon’a ziyaret

İran Trabzon Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi Dr. Mohammad Yazdanpanah, Başkonsolosluk Özel Kalem Müdürü Dr. Sayyad Alizadeh ile İran İstiklal (Esteghlal) Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Dr. Ali Khatir, dün Fırtına’yı ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Sağıroğlu tarafından ağırlanan heyet, İranlı futbolcular Majid Hosseini ve Vahid Amiri’nin Trabzonspor’da futbol oynamasından duydukları mutluluğu dile getirdi. Hatırlanacağı üzere Hosseini’nin transferi sırasında İran ekibi İstiklal ile ilişkiler bir hayli güçlendirilmişti.