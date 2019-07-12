  • Haberler
  • İstikbal Mobilya Kayserispor, Miguel Lopes ile anlaştı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Miguel Lopes ile anlaştı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Miguel Lopes ile anlaştı

12 Temmuz 2019, Cuma 15:13
- A +
İstikbal Mobilya Kayserispor, Miguel Lopes ile anlaştı

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor, Akhisar Belediyespor'dan Miguel Lopes ile 2 yıllığına anlaştı.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden İstikbal Mobilya Kayserispor'da transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı kırmızılı ekip, geçtiğimiz yıl Süper Lig'den düşen Akhisar Belediyespor'un 32 yaşındaki defans oyuncusu Miguel Lopes ile 2 yıllığına anlaştı. Portekizli futbolcunun Kayseri'ye gelerek takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

(FOTOĞRAFLI)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...