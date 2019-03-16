Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 26. haftada karşılaştığı İstikbal Mobilya Kayserispor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puanı bıraktı.

Mücadelenin 21'inci dakikasında sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Artem Kravets’in kafa vuruşu direğe çarptı ve Mert Günok'un müdahalesi ile top çizgide kaldı. Şamil Çinaz'ın çizgide dokunduğu top ağlara giderken maçın hakemi, ilk olarak pozisyon için faul kararı verdi. Ardından VAR’a giden Yaşar Kemal Uğurlu, golü geçerli saydı: 1-0

Maçın 45'inci dakikasında topla ceza sahasına giren Edin Visca, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Lung'u geçemedi ve ilk devre ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısıysa Başakşehir forvetleri ile Kayserispor kalecisi Lung arasında geçti. 49'da Visca, ceza sahasında içinde bomboş pozisyonda topu dışarı gönderirken 62'de de sağ çaprazdan yaptığı vuruşu auta yolladı. Kronometreler 74'ü gösterirken ise Gökhan İnler'in müthiş vuruşu üst direkten geri döndü.

Beraberlik için yüklendiği sırada sayısız pozisyondan yararlanamayan konuk ekip, 90'da Umut Bulut'un yan ağlara gönderdiği vuruşla büyük bir tehlike atlattı. 90+4'üncü dakikada ise Cristian Sapunaru'nun ceza sahası içinde elle oynadığı pozisyon sonrası Başakşehirli futbolcular penaltı için yoğun itirazlarda bulundu.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR uyarısı sonrası pozisyonu inceledikten sonra beyaz noktasıyı gösterdi ve topu başına geçen Emmanuel Adebayor, müthiş mücadelenin sonucunu belirledi: 1-1

İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU

Maçtan Dakikalar

3. dakikada sağ kanatta Varela ile başlayan atakta Lopes ceza sahası içine gönderdi. Umut Bulut’un kafa ile indirdiği topa ceza yayı üzerinden Şamil’in sert şutu az farkla üstten auta gitti.

8. dakikada Başakşehir’in sağ kanattan Visca ile kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahası içinde Kudriashov’un önünde kaldı. Kudriashov’un yaptığı sert vuruşta topu önce Lung çeldi. Ardından üst direğe çarpan meşin yuvarlak dışarı çıktı.

21. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Kravets’in kafa vuruşu direğe çarptı ve Mert’in müdahalesi ile top çizgide kaldı. Şamil'in çizgide dokunduğu top ağlara gitti. Maçın hakemi ilk olarak pozisyon için faul kararı verdi. Ardından VAR’a giden Yaşar Kemal Uğurlu golü geçerli saydı: 1-0

35. dakikada sağ taraftan Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Arda Turan’ın kafa vuruşunu kaleci Lung güçlükle dışarı çeldi.

44. dakikada Visca’nın pası ile çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan İrfan, topa vurmakta geç kalınca Levent araya girdi ve tehlikeyi engelledi.

45. dakikada topla ceza sahasına giren Visca iki kişiyi geçtikten sonra sağ çaprazda Lung ile karşı karşıya kaldı. Visca'nın vuruşunda Lung’a çarpan topu Umut Bulut çizgiden uzaklaştırdı.

49. dakikada organize gelişen Başakşehir atağında İrfan Can sağ kanattan ceza sahasına gönderdi. Müsait pozisyondaki Visca’nın yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.

57. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Chery’nin ortasına ceza sahasında dokunamayan Kravets takımını mutlak bir golden etti.

62. dakikada gelişen atakta ters topla sağ çaprazda topla buluşan Visca’nın yerden sert vurduğu top direğin yanından çok az farkla auta çıktı.

65. dakikada defanstan dönen topla buluşan Visca topla ceza sahasına girdi. Yaptığı sert vuruş yine az farkla auta çıktı.

71. dakikada defanstan çıkan uzun topu çok düzgün bir şekilde Umut Bulut, Kravets’in önüne indirdi. Ukraynalı oyuncu ceza sahası çizgisi üzerinden istediği gibi vuramayınca top auta gitti.

73. dakikada Robinho’nun şık pası ile defansın arkasında topla buluşan Visca’nın yaptığı vuruşu Lung kornere çeldi.

74. dakikada defanstan aldığı topu süren Gökhan’ın yaklaşık 30 metreden yaptığı sert şut Lung’u geçerken üst direkte patladı.

77. dakikada sol kanattan gelen ortaya uygun pozisyonda sert vuran Napoleoni’nin düzgün şutunu günün başarılı ismi Lung ayakları ile çelerek gole izin vermedi.

85. dakikada gelişen konuk takım atağında sol taraftan Elia’nın ortasına müsait pozisyonda iyi yükselen Visca’nın kafa vuruşu üstten auta gitti.

90. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Kravets’in pası ile sol çaprazda topla buluşan Umut Bulut’un kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

90+4. dakikada VAR odasından gelen uyarı ile Sapunaru’nun ceza sahası içinde topa elle müdahalesini inceleyen Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi.

90+7. dakikada topun başına geçen Adabayor topu Lung’un solundan filelere göndererek takımına 1 puanı getirdi. 1-1

Kayserispor - Başakşehir ilk 11'ler

Kayserispor: Silviu Lung, Tiago Lopes, Cristian Sapunaru, Jean-Armel Kana Biyik (37' Levent Gülen), Oleksandr Kucher, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Silvestre Varela (67' Atila Turan), Tjaronn Chery (82' Asamoah Gyan), Umut Bulut, Artem Kravets

Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Joseph Attamah (80' Eljero Elia), Mahmut Tekdemir, Fyodor Kudriashov, İrfan Can Kahveci, Gökhan İnler, Edin Visca, Marcio Mossoro (61' Stefano Napoleoni), Arda Turan (61' Emmanuel Adebayor), Robinho

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Sarı Kartlar: Mahmut Tekdemir (74'), Umut Bulut (86'), Tiago Lopes (90+5')