İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Taktik çalışmayla idmanı tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bugün hava yoluyla Trabzon’a oradan da kara yoluyla Rize’ye geçerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Öte yandan antrenman öncesinde Kayserisporlu futbolcular, teknik direktör Hikmet Karaman’ın doğum gününü kutlayarak kendi imzalarının bulunduğu forma hediye etti.

Çaykur Didi Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçını hakem Halis Özkahya yönetecek.

AA