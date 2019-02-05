İstikbal Mobilya Kayserispor günü tek idmanla tamamladı

İstikbal Mobilya Kayserispor'da cuma günü oynanacak Fenerbahçe maçının hazırlıkları bugün yapılan tek antrenmanla devam etti.

05 Şubat 2019, Salı 17:54
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İstikbal Mobilya Kayserispor günü tek idmanla tamamladı

İstikbal Mobilya Kayserispor'da cuma günü oynanacak Fenerbahçe maçının hazırlıkları bugün yapılan tek antrenmanla devam etti. 

Kadir Has Tesisleri'nde teknik direktör  Hikmet Karaman nezaretinde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan çalışmalarla başladı. Sahada devam eden antrenmanda ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Savunma, orta saha ve hücümcular olarak 3 gruba ayrılan oyuncular ayrı çalışmalar gerçekleştirdi. 

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Kana Bıyık, Sapunaru ve Asamoah Gyan takımdan ayrı olarak düz koşu yaparken, Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber ve Bilal Başaçıkoğlu ise antrenmana katılmadı.

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