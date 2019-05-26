Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) -



SPOR Toto Süper Lig 34'üncü hafta kapanış maçında İstikbal Mobilya Kayserispor, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0 yenildi. Karşılaşma sonunda Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'e veda etti. Maç sonu 2 teknik adam maçı değerlendirdi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ligden düşen Erzurumspor'un oyuncuları duygusal anlar yaşadı. Karşılaşma sonunda maçı değerlendiren Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Zorlukla geldik. Ama son 2 haftada aldığımız sonuçlardan sonra insiyatifin rakiplerimizin elinde olduğunun farkındaydık. Ama biz elimizden geleni yapalım dedik. Takdir böyleymiş. Sonuçta bunlar hem bizim hem de kulübümüz için bir tecrübe. Bunlardan ders çıkarmak önemli. Bu önemli ve zor görevi bana layık gören yönetime, taraftara, Erzurum halkına ve kulüp idari personeline teşekkür etmek istiyorum.

Bir mücadele verdik ama olmadı. Futbolculara kaldırın kafanızı alnımız ak dedim. Bunlar futbolda olan şeyler. Daha emin adımlarla buradan dersleri çıkarıp, yola devam etmek lazım. Üzülüyoruz ama bunlardan ders çıkarmak lazım. Ligde kalan diğer takımları ve şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Avrupa'ya giden takımları da kutluyorum" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise yaptığı değerlendirmede, "Maçla ilgili konuşulacak fazla bir detay yok. Bir tarafta üzüntülü, diğer tarafta mutlu bir grup oluyor. Diğer tarafla da empati kurmak gerekiyor. Bugün galip gelmek isterdik ama olmadı. Hedeflerimize ulaşmış şekilde bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dadaş kardeşlerimize doğru mesaj vermek lazım. Futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Bundan önce Adana Demirspor maçı vardı ve 30 saniyede maç değişti. Başarısızlığı tek kişiye mal etmemek lazım. Mağlubiyetler ve küme düşmeler olabilir. Ekonomiyi ve takımı düzeltirsin tekrar lige çıkarsın. Kırmamak gerekiyor. Buradan küme düşen tüm takımların acılarını paylaşıyoruz. Çünkü aynısını ben de yaşadım. Sonuç ve skor herkese hayırlı olsun. Yeni sezon düşenlere de kalanlara da hayırlı olsun. Deniz Türüç mağlup olmamıza rağmen çok iyi oynadı. Milli takım oyuncusu olduğu için tatile çıkmamış. Aynı şey rakip takım oyuncusu Taylan için de geçerlidir" diye konuştu.

Yeni dönemin planlaması hakkında da konuşan Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü;

"3 gün önce başkanla bire bir görüşmemiz oldu. Başkanın telefonu ile geldim ve görevimi yaptım. Futbolda inanılmaz bir ekonomik süreç var. Bu bazen dışarı yansır bazen de esas yansımaları biz içerde daha iyi biliriz. Şehrin ileri gelenlerinin de önümüzdeki sezon planlamalarında yardımcı olması gerekiyor. Hedef nedir, küme düşmemi yoksa ilk 5 mi? Bunu konuşmak gerekiyor. Bunun için de ekonomik olarak bir süreç var. Bunu ortaya koyamazsanız sıkıntılar yaşarsınız. UEFA'nın bir üst kurula sevk ettiği takımları okuyoruz. Başta Ali Koç olmak üzere bir çok başka kulüplerin ekonomik gerçeklerini sıralıyorlar. Oyuncuların ödemeleri yapılmadığı zaman oyuncular antrenmanlara farklı geliyor. Bunlar bir gerçek. Biz kulüplerimiz ekonomiyi nasıl düzeltecek onu tartışmalıyız. Küme düşmeyi 2 sene kaldırsanız. Bütün takımlar 2 sene borçlarını ödeme ve oyuncu geliştirmeye odaklansın. 2 sezonda 80 maç oynayacak. 80 maçta en az 7 tane Türk çocuğu çıkmazsa, bu bir fikir. Kulüplerimizi kurtarmak istiyoruz. Devam etmek istiyorum. Ama nasıl devam edeceğiz. Fenerbahçe müthiş bir kampanya yürütüyor. Diğer kulüplerimiz de borçlarını ödemek için uğraşıyor. Akıllı düşünmek gerekiyor. Hal böyleyken bir takımı çalıştırmak çok zor. Futbolcu parası yatmadığı zaman oynamıyor. Sezon başı bir çok teknik adam sırf bu yüzden ayrılmak zorunda kaldı. Kulüplerin de oyunculara karşı yükümlülükleri var. Yabancı oyuncular mahkemeye verip, serbest kalıyor. Yerli oyuncularımla bu işi tolere etmeye çalışıyoruz. Türk futbolunda çok büyük çıkmazlar var. Hayırlısı olsun."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Hikmet Karaman'ın açıklamaları

- Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)