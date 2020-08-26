İsteyen kulüp göndermeyebilir

Dünya futbolunu yöneten FIFA, UEFA’ya danışarak, milli maçlar öncesi önemli bir karar aldı. Buna göre UEFA’ya bağlı olan Avrupa ülkelerinde en az beş günlük zorunlu bir karantina veya başka bir önlem süresi varsa, kulüpler 31 Ağustos ile 8 Eylül arasında oynanacak milli maçlara oyuncu göndermeme hakkına sahip olacak. Burada kriter olarak, maçın oynandığı yer ve oyuncunun kulübünün nerede olduğuna bakılacak.