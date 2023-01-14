İstenmeyen adamdı, yeniden yıldızlaştı: Mbaye Diagne

Karagümrük'ün en önemli hücum silahı olarak üzerine düşeni fazlasıyla yapan Mbaye Diagne, Süper Lig'de gol krallığı yarışında da adından fazlasıyla söz ettiriyor. Karagümrük formasıyla attığı gollerle Kasımpaşa günlerine dönüş sinyalleri veren yıldız isim, geçen hafta da Konyaspor karşısında 1 gol, 1 asistle takımına katkı sağladı.

13 milyon Euro'ya gitmişti

31 yaşındaki futbolcu böylece 17 müsabakada 10 gol, 3 asiste ulaştı. Spor Toto Süper Lig gol krallığı için yarışan Diagne, 13 gollü Enner Valencia'yı takip ediyor. Kasımpaşa formasıyla 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 20 gol atan yıldız oyuncu devre arasında 13 milyon Euro'ya Galatasaray 'a transfer olmuştu. İkinci yarıda da 10 kez fileleri havalandıran Senegalli santrfor, 30 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamış ve Sarı-Kırmızılılar'ın şampiyonluğunda kritik gollere imza atmıştı.





Süper Lig tarihine geçti

Öte yandan başarılı futbolcu attığı 30 golle Süper Lig tarihine geçmişti. Fenerbahçeli Alex de Souza'nın 28 gollü rekorunu 29 golle geçen Bafetimbi Gomis'i, Diagne 30 golle geride bırakmış ve Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla fileleri sarsan futbolcu unvanını almıştı.

Gümrük'le yeniden zirveye

Bu hafta eski takımı Kasımpaşa karşısında da etkili olması beklenen yıldız oyuncu, Pirlo'nun sisteminde en dikkat çeken oyunculardan biri haline gelmeyi başardı. Galatasaray'da attığı gollere rağmen performansıyla beklentilerin altında kalan 31 yaşındaki forvet, Karagümrük'te yeniden zirve yapmayı başardı.



