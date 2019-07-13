İstenmeyen adam Mbaye Diagne, Senegal’de kıymete bindi!

Senegal’de Mbaye Diagne fırtınası esiyor... Ülkesinin Benin’i 1-0 yendiği karşılaşmada sonradan oyuna girip ‘maçın adamı’ seçilen Diagne, yarın Tunus ile Senegal arasındaki yarı final mücadelesine ilk 11’de başlayabilir. Öyle ki hocası Aliou Cisse de 27 yaşındaki forvet için övgü dolu sözler sarf etti. Senegal’in başarılı teknik direktörü, “Diagne’nin ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunun farkındayım. Çok iyi top saklıyor ve oyuna girdiğinde hücumda bizi rahatlatıyor. Kesinlikle takım için gol bölgesinde önemli bir silah” dedi.

10 gol attı ama...

Devre arasında transfer olduğu Galatasaray’da 10 gol atmasına rağmen bir türlü beklentileri karşılayamayan ve adeta istenmeyen adam haline gelen Diagne’nin Afrika Kupası’ndaki performansı oldukça önemli. Çünkü Diagne, pek çok kulübün temsilcisinin izlediği turnuvada parlamaya devam ederse, Galatasaray Yönetimi satışta zorlanmayacak.

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