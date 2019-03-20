İstenmeyen adam: Badou Ndiaye

Giannelli Imbula ve Kevin Wimmer gibi yüklü paralar verilerek transfer edilen oyunculardan bir diğeri olan Ndiaye, İngiliz cephesinde istenmeyen adam durumunda.

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Senegalli futbolcu için sarı-kırmızılıların 16-17 milyon Euro gibi bir bonservisi veremeyeceği ve başka bir orta saha transferi yapacağı ifade ediliyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre Ndiaye, Stoke City'ye dönemk istemiyor. Stoke taraftarı da , kulübün yüklü bonservis ödediği; fakat performans olarak bunun karşılığını vermediği orta sahayı takımda görmek istemiyor.

"SATIN GİTSİN"

Senegalli hakkında sosyal medyada, "Geri dönmek istemiyorsa satın gitsin", "İyi olmayan oyunculara bu kadar para vermeyin", "Geri dönsün, bu takıma katkı vermeyecekse rezerve takıma gönderin", "Onu bir ay U23 takımına gönderin, iş çözülür" tarzında yorumlarda bulunuldu.

Championship Ligi'nde mücadele veren Stoke City, Ndiaye için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. (Hürriyet)