2015-2018 ve 2019-2021 tarihleri arasında Real Madrid'de teknik direktörlük görevini üstlenen, bu süreçlerde 3 Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Kupası, 2 Süper Kupa, 2 La Liga ve 2 İspanya Süper Kupası kazanarak adını tarihe yazdıran Zinedine Zidane için flaş iddia...

Dünya Kupası'nda sonuç ne olursa olsun...

Yaklaşık 1.5 yıldır takım çalıştırmayan 50 yaşındaki hocanın, Fransa Milli Takımı'nı beklediği öne sürüldü. El Libertad, başarılı çalıştırıcının, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın ardından sonuç ne olursa olsun Horozlar'ın başına geçeceğini yazdı.

Aralık 2022'de sözleşmesi bitiyor

Haberde, Zidane'nin en büyük hayallerinden birini gerçekleştireceği vurgulanırken, mevcut teknik patron Didier Deschamps'ın Aralık 2022'de bitecek sözleşmesinin ardından Ocak 2023'te Zidane'ın göreve başlayacağının altı çizildi.

'Yakında dönüyorum'

Fransız hoca da geçtiğimiz hafta yeniden takım çalıştıracağını açıklamıştı. Zidane yaptığı açıklamada, "Yakında dönüyorum, tekrar hocalık yapmaya hiç uzak değilim" ifadelerini kullanmıştı.



