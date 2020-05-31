İşte yeni La Liga

Koronavirüs salgınından Avrupa’da en çok etkilenen 2. ülke olan İspanya, futbolun yeniden başlaması için çalışmalarını uzun süredir devam ettiriyordu. Dün de ülkede Spor Yüksek Konseyi, İspanya Futbol Federasyonu ve La Liga Yönetimi, futbola 11 Haziran’da resmen dönüleceğini yazılı açıklama ile duyurdu. Buna göre sezon Sevilla-Real Betis maçı ile yeniden başlayacak. Karşılaşmalar ise 19.30 ve 22.00 saatlerinde başlayacak.

Almanya’yı örnek alacaklar

Hafta sonunda ise bu saatlere ek olarak 17.30’da da mücadeleler oynanacak. Sezonun ise 18-19 Temmuz tarihlerinde sonlandırılmasının ön görüldüğü öğrenildi. Ayrıca liglere 7 Mart’ta ara veren İspanya’da koronavirüs nedeniyle futbola dönüşte özel önlemler alınacak. Bu anlamda 3 hafta önce liglere başlayan Almanya’nın, izlediği yol haritasının baz alınacağı bildirildi