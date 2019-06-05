İşte Yasin Sülün'ün yeni görevi

Beşiktaş'ta altyapının Yasin Sülün’e teslim edilmesi planlanıyor.

05 Haziran 2019, Çarşamba 10:02
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İşte Yasin Sülün'ün yeni görevi

Beşiktaş’ta Şenol Fidan’ın yanı sıra Gökhan Keskin’in de Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın ekibinde yer alacağı ortaya çıktı. 

 Altyapıdaki görevine dönmesi beklenen Keskin’in yeni dönemde Avcı’nın yardımcısı olarak görev yapacağı aktarıldı. Siyah-beyazlı altyapının ise Yasin Sülün’e teslim edilmesi planlanıyor.  

U21 takımının teknik direktörlüğünü yapan Sülün’ün, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın isteğiyle önümüzdeki günlerde geniş yetkilerle altyapı koordinatörlüğü görevine getirilmesi bekleniyor. (Skorer)

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