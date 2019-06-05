Beşiktaş’ta Şenol Fidan’ın yanı sıra Gökhan Keskin’in de Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın ekibinde yer alacağı ortaya çıktı.

Altyapıdaki görevine dönmesi beklenen Keskin’in yeni dönemde Avcı’nın yardımcısı olarak görev yapacağı aktarıldı. Siyah-beyazlı altyapının ise Yasin Sülün’e teslim edilmesi planlanıyor.

U21 takımının teknik direktörlüğünü yapan Sülün’ün, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın isteğiyle önümüzdeki günlerde geniş yetkilerle altyapı koordinatörlüğü görevine getirilmesi bekleniyor. (Skorer)