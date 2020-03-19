Fenerbahçe, önceki gün resmi sitesinden yaptığı duyuruyla Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile temas kurulduğunu ancak görüşmelerin sezon sonuna kadar dondurulduğunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerin Koşukavak'ı teknik direktör olarak düşünmediği, üst yapı ile altyapı arasında köprü görevini vermeyi planladığı bildirildi. Ali Koç yönetimi, bu uygulamaya aslında David Badia ile başlamıştı. Comolli'nin ardında göreve başlayan Badia, kişisel sorunlarını gerekçe göstererek geçtiğimiz yaz bu görevden ayrıldı.

ÖZ KAYNAĞA DÖNÜŞ

Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre; Fenerbahçe'nin sportif direktörlük ve futbol takımları arasında köprü olacak bir isim konusunda ısrarcı olduğu ve bu konuda arayışın sürdüğü bildirildi. Gelecek yıl sportif direktör çok yüksek ihtimalle Emre Belözoğlu olacak. Yalçın Koşukavak, Belözoğlu önderliğinde kurulacak ekipte yer alacak. Genç oyuncuların gelişimi ve A takıma aktarımı konusunda raporlar hazırlayacak, A takım teknik direktörüne ve sportif direktöre sunacak. Böylece öz kaynak değerlendirilecek.

YALÇIN KOŞUKAVAK KİMDİR?

Antrenörlük hayatına Altay'da başlayan 47 yaşındaki Yalçın Koşukavak, adını İstanbulspor'u TFF 2. Lig'de şampiyon yaparak duyurdu. Bu sezona Bursaspor'la başlayan Koşukavak, Timsahlar'ın başında çıktığı 15 lig maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alsa da görevinden ayrıldı. Altay'ın başına geçen genç çalıştırıcı, siyah-beyazlılar ile çıktığı 6 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

LİSTE BAŞI EROL BULUT

Fenerbahçe teknik direktörlük içinse listenin başında Erol Bulut'u tutuyor. Yönetim sezon sonuna kadar mevcut teknik ekiple yoluna devam etme hedefinde. Sezon sonunda ise Emre Belözoğlu önderliğinde kurulacak yeni futbol yapılanmasıyla başarının kapılarının açılması hayal ediliyor.

ERSUN YANAL RESMEN GİTTİ

Fenerbahçe ile Ersun Yanal yolları ayıralı çok oldu ancak tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesinin feshi, TFF'ye dün bildirildi. Kulüp 1 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ersun Yanal'dan gelen talep üzerine kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar verildiğini duyurmuştu. Beklenen fesih ise dün TFF'nin sitesinde 13 Mart tarihiyle belirtildi. Antrenörlerin mukaveleleri ise daha önce sonlandırılmıştı. Volkan Kazak ile Niyazi Eniseler'in sözleşmeleri 10 Mart'ta feshedilmişti.