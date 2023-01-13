Beşiktaş 'ta Wout Weghorst, Manchester United kadrosuna katılmak adına takımdan ayrıldı. Siyah-Beyazlılar'da gündemin ana konusu haline gelen Weghorst'un ayrılık sürecine ilişkin yaşananlar dikkat çekti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Süper Lig ’in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenmanda; kondisyon ve taktik çalışmalarına ağırlık verildi. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching ile başladı. 5'e 2, pas ve şut ile devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 12.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.

SAĞ BEKE ROSIER

Kasımpaşa mücadelesinde sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyen Valentin Rosier, Konyaspor mücadelesiyle birlikte 11'e geri dönecek. 26 yaşındaki savunmacı, sağ bekte görev alacak.

Fransız futbolcunun, geri dönüşüyle birlikte bu bölgede forma giyen Tayfur Bingöl ve Wellinton gibi isimlerin kulübeye dönmesi bekleniyor.

SİSTEM SİL BAŞTAN!

Weghorst'un gidişiyle Şenol Güneş, hücumda radikal değişiklikler yapacak. Cenk Tosun ileri uca geçecek. Sağ açıkta ise Jackson Muleka'nın yeniden ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Bu bölgedeki diğer aday ise Nathan Redmond...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Wout Weghorst'un gidişi sonrasında hücum hattını yeniden dizayn etmeyi planlıyor. Tecrübeli teknik adam, Hollandalı'nın yerine ileri uçta Cenk Tosun'a şans verecek. 31 yaşındaki golcü, son dönemde yükselişe geçerken, sezon genelinde ise 16 maçta 7 gol ve 2 asiste ulaştı.

Öte yandan Cenk'in, sağ kanattan santrfora geçmesiyle birlikte burada kimin görev yapacağı da merak konusuydu.

Tek formaya iki aday

İlk etapta sağ kanattaki tek forma için iki aday var! Sezon başında takıma katılan, ilk maçlarda etkili olsa da sonradan düşüşe geçen Jackson Muleka, idmanlardaki performansı ile parmak ısırtıyor. 16 karşılaşmaya 5 gol ve 1 asist sığdıran 23 yaşındaki futbolcu, şu anda ön plana çıkıyor. Güneş de Kongolu oyuncunun dinamizmine ve bitiriciliğine güveniyor. Diğer tarafta ise Nathan Redmond da formaya aday. Tecrübeli teknik adamın, şu an için ilk tercihinin Muleka olduğu belirtiliyor.

..VE WEGHORST GİTTİ!

Muhabirimiz Orhan Yıldırım, Weghorst'un ayrılık sürecinde yaşanan gelişmeleri anlattı. United ile anlaşan Hollandalı yıldız, kararını Güneş'e bildirip, "Benim için büyük bir fırsat. Yerimde kim olsa aynı kararı alırdı" dedi. Güneş ise, "Sen kararını vermişsin. Keşke bu konuşmayı, Dünya Kupası'ndan döndükten sonra yapsaydın yanıtını verdi.

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Weghorst’un acilen gelip takıma katılmasını istedi. Hollandalı hoca vatandaşı ile tekrar görüşme yapıp, hafta sonundaki Manchester derbisinde kendisini kadroda görmek istediğini söyledi. Salı günü bu yönde telefon görüşmesi yapan Weghorst, sakatlığı olduğunu belirtip, idmana çıkmadı. Duruma çok sinirlenen Şenol Güneş, “Maç sonu bir şeyi yoktu. Sonrasında izin yapıldı. Gece evde mi sakatlanmış” diyerek sert çıkış yaptı.

Sonrasında sabah tesislere gelen Hollandalı, Ceyhun Kazancı, ardından Güneş ile yüz yüze görüştü. Güneş’e, “Kariyerim için büyük bir fırsat. Ben United ile anlaştım. Yarın sabah sağlık kontrolüm var. Sizlerle vedalaşmak istiyorum. Sizlere başarılar diliyorum. Benim yerimde kim olsa aynı kararı alır. Ayrıca ailem de yeniden İngiltere’ye döndü" dedi.

3 milyon Euro kazandırdı!

Oyuncunun sözlerine karşılık veren Güneş, "Sen kararını vermişsin. Bundan sonrası yönetim ve diğer kulüpler arasındaki konu. Benim takıldığım, keşke bu konuşmayı Dünya Kupası sonrası döndüğünde yapsaydın. Umarım gittiğin yerde başarılı olursun. Beşiktaş'a katkıların için teşekkür ederiz" diyerek futbolcuyu uğurladı. Beşiktaş, Hollandalı futbolcuyu bedelsiz kiralamış, yıllık 2.8 milyon Euro garanti ücret ve 200 bin Euro bonus maddesi karşılığında anlaşmıştı. Kartal, toplamda 3 milyon Euro kasasına koymuş ve Weghorst'u tamamen bedelsiz 6 ay oynatmış oldu.

500 BİN EURO TASARRUF

Hollandalı yıldız, önceki gün özel uçak ile kulüpten ayrıldı. Gelen son haberlere göre Beşiktaş, Weghorst'un gidişi sonrasında sözleşme içerisinde yer alan 500 bin Euro'luk vergiyi de ödemeyecek.

Kara Kartal'ın, ayrılık nedeniyle yani sözleşmesi bitmeden önce 30 yaşındaki futbolcunun gitmesi yüzünden bu parayı ödemeyeceği öğrenildi.