Brezilya basını, Beşiktaş'ın gündeminde ilk sırada yer alan Vitor Hugo'nun Palmeiras'a transfer olacağını ileri sürdü. Fiorentina'nın Brezilya ekibinin teklif ettiği 5 milyon euro bonservis bedelini kabul ettiği iddia edildi.

Ancak Brezilya stoperin kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ortaya çıktı. 28 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakıyor.

Siyah-beyazlı kulübün Hugo'nun menajeriyle bir görüşme daha yaparak transferi sonlandırması bekleniyor. (Skorer)