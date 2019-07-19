İşte Vitor Hugo gerçekleri! Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Beşiktaş'ın renklerine katmak için çaba sarf ettiği Vitor Hugo için Palmeiras 5 milyon euroluk teklif yaptı. Fiorentina bu teklife cazip buluyor. Ancak Brezilyalı stoperin kariyerini kesinlikle Avrupa'da sürdürmek istediği ortaya çıktı.

19 Temmuz 2019, Cuma 12:35
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İşte Vitor Hugo gerçekleri! Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Brezilya basını, Beşiktaş'ın gündeminde ilk sırada yer alan Vitor Hugo'nun Palmeiras'a transfer olacağını ileri sürdü. Fiorentina'nın Brezilya ekibinin teklif ettiği 5 milyon euro bonservis bedelini kabul ettiği iddia edildi.

Ancak Brezilya stoperin kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ortaya çıktı. 28 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakıyor.

Siyah-beyazlı kulübün Hugo'nun menajeriyle bir görüşme daha yaparak transferi sonlandırması bekleniyor. (Skorer)

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