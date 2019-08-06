Bugün İstanbul'a gelecek olan 30 yaşındaki İspanyol stoper ardından 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak.

SESSİZ SEDASIZ TRANSFER BİTTİ

Vitor Hugo'daki hataya düşmeyen Siyah-Beyazlılar çok gizli bir operasyon sonrası transferi bitirdi. Beşiktaş, Victor Ruiz'in bonservisi için Villarreal'e 2.5 milyon Euro ödeyecek.

GEÇEN SEZON 30 MAÇ OYNADI

Alınan bilgilere göre İspanyol yıldıza yıllık 1,8 milyon Euro'dan 3 yılda toplam 5.4 milyon Euro maaş ödenecek. Ruiz geçen sezon Villarreal formasıyla La Liga'da 20, Avrupa Ligi'nde ise 10 maçta oynadı.

STİLİ EPUREANU'YA BENZİYOR

Yıldız futbolcu daha önce Valencia, Napoli ve Espanyol takımlarından da forma giydi. Abdullah Avcı'nın istediği gibi sol ayaklı bir stoper olan Ruiz'in tarzı Epureanu'ya benziyor. (Takvim)