Fenerbahçe’de Nijeryalı futbolcu Victor Moses’ın sözleşmesi feshedilirken, İtalyan ekibi Inter de yıldız futbolcunun transferini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İngiltere’nin Chelsea ekibinden kiralanan 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

Bu gelişmenin ardından İtalyan ekibi Inter, Nijeryalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

29 yaşındaki oyuncu resmi açıklama yapılmadan önce Inter tarafından sağlık kontrolünden geçirilmiş, Inter ile antrenmana çıkmıştı. Moses önceki akşam da yeni takım arkadaşları ile yemek yemişti.

12 milyon euro

Victor Moses’ın transfer detayları da belli oldu. Inter satın alma opsiyonuyla Moses’ı kiraladı. Satın alma opsiyonunun 10 ila 12 milyon euro arasında olacağı dile getirildi. (Skorer)