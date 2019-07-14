Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye satan Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüden doğan boşluğu Kazakistan ligi ekiplerinden Kairat Almaty'de forma giyen Aderinsola Habib Eseola ile doldurmayı düşündüğü iddia edildi. Kazakistan'da yayım yapan Sportinform adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Karadeniz temsilcisinin 28 yaşındaki santrforla ciddi bir şekilde ilgilendiğini yazdı.

Haberde Rize yönetiminin Nijerya asıllı Ukraynalı forvet için henüz resmi bir teklifte bulunmadığı kaydedilirken Kazan kulübünün ise oyuncuyu ancak UEFA Avrupa Ligi'ne vize alamamaları durumunda göndermeyi düşündüğü ifade edildi. Bonservis bedeli olarak 1 milyon dolar talep ettiği öğrenilen Almaty, ligde 18 hafta sonunda topladığı 32 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler