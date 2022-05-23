Beşiktaş , sezonu 1-1’lik Konyaspor maçıyla noktaladı. Ligin son 8 haftasında göreve gelen Valerien Ismael döneminde siyah beyazlı takım, 3 galibiyet, 4 beraberlikle 13 puan topladı. Gerek ortaya konan futbol gerekse oyuna müdahaleleri açısından Valerien Ismael, takıma beklenen patlamayı yaptıramadı. Önümüzdeki sezon çok daha iyi bir Beşiktaş izlettireceklerini söyleyen Fransız teknik adam “Beşiktaş’ta oynamanın ne anlama geldiğini bilen futbolcularla yola devam edeceğiz” diyerek oyuncularına taş attı.

DİSİPLİN BİRİNCİ SIRADA

Sekiz maçlık periyodun hem kendisi hem de takım açısından iyi geçmediğini belirten Ismael “Geriye düşmüş bir takımı ayağa kaldırmak kolay olmuyor. İşin içine beklenmedik sakatlıklar ve sonuçlar da girince motivasyon kaybı yaşadığımız bir gerçek. 8 maçta 3-4 kırmızı kart gördük. Disiplin konusu ana odağımız olacak” dedi. Sportif direktör Ceyhun Kazancı’ya bir rapor sunan Valerien Ismael, takımdan gönderilmesini istediği isimlerin listesini verdi. Tecrübeli hoca stoper, orta saha ve forvet takviyesi istedi. (Türkiye)